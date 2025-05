Wyciekła rozmowa tel. papieża Leona XIV z bratem. „Surrealistyczne”

Na platformie X udostępniono nietypowe nagranie. Kardynał Robert Prevost, który został 8 maja wskazany przez uczestników konklawe jako następca papieża Franciszka, rozmawiał z bratem przez telefon, co sfilmowane zostało przez jednego z dziennikarzy.

„Dlaczego nie odbierasz?”

Brat Ojca Świętego udzielał właśnie wywiadu reporterowi amerykańskiej Associated Press. Nagle rozległ się dźwięk informujący o przychodzącym połączeniu telefonicznym. Sięgnął więc po urządzenie, by sprawdzić, kto dzwoni – okazało się, że był to papież Leon XIV, jego młodszy brat.

John Prevost, który przez długie lata pracował jako dyrektor jednej ze szkół katolickich w Chicago, odebrał telefon, a następnie usłyszał pytanie. – Dlaczego nie odbierasz? – zastanawiał się nowy biskup Rzymu. Mężczyzna nie odpowiedział od razu na to pytanie, ale poinformował pospiesznie papieża, że ich rozmowa jest właśnie rejestrowana przez AP. Wyjaśnił, że rozmawiał z dziennikarzem i dlatego nie odbierał.

– Jesteśmy teraz nagrywani – powiedział. – W tym momencie? – dopytywał Leon XIV.

Świadek rozmowy telefonicznej papieża i jego starszego brata tak skomentował zdarzenie. – Nie mogłem się powstrzymać od powtarzania w myślach treści rozmowy. Ludzka chwila jednej z najbardziej boskich postaci na świecie. Papież zadzwonił do brata, a brat oddzwonił. (...) To był jeden z najbardziej surrealistycznych momentów, jakich doświadczyłem — przyznał korespondent AP News. Jak się okazuje, biskup Rzymu niemal codziennie kontaktuje się z członkiem rodziny – najczęściej robią to za pośrednictwem aplikacji FaceTime (oferuje wideorozmowy). Grają też czasami w Wordle (gra logiczna, która polega na zgadywaniu słów).

Nowy papież – Leon XIV. Niewielu wie, że to on prowadził różaniec w intencji zdrowia Franciszka

W czwartek po południu Stolica Apostolska ogłosiła wybór nowego papieża. Biskup Wiecznego Miasta to pierwszy Amerykanin na tym stanowisku i pierwszy członek Zakonu Świętego Augustyna (augustianin).

Kard. Prevost w lutym 2025 roku prowadził modlitwę różańcową na Placu Św. Piotra w Watykanie w intencji zdrowia Franciszka. Co jeszcze wiadomo o Ojcu Świętym? Piszemy o tym tu.

