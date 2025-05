Papież Leon XIV w pierwszej modlitwie z wiernymi. Zaapelował: Nigdy więcej wojny!

– Drodzy bracia i siostry. Dobrej niedzieli. Uważam za dar boży fakt, że pierwsza niedziela mojej posługi przypada w Niedzielę Dobrego Pasterza – zaczął Leon XIV. Następnie odmówił modlitwę Regina Coeli, po czym wygłosił przemówienie, odwołujące się do 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Papież Leon IV w pierwszej modlitwie. Mówił o wojnach

– W tym kontekście, gdy toczy się III wojna światowa w kawałkach, jak mówił wcześniej papież Franciszek, zwracam się do wielkich tego świata. Powtarzam zawsze aktualny apel: nigdy więcej wojny! – oświadczał.

– Mam w moim sercu cierpienie kochanego ludu ukraińskiego. Niech stanie się wszystko, co możliwe, by jak najszybciej uzyskać prawdziwy i trwały pokój. Niech jeńcy zostaną uwolnieni, a dzieci wrócą do swoich rodzin – mówił.

Papież nie zapomniał też o inwazji Izraela na Palestynę. – Bardzo boli mnie to, co dzieje się Strefie Gazy – stwierdzał. – Niech ogień zostanie wstrzymany tam jak najszybciej. Niech dotrze pomoc humanitarna dla ludności cywilnej – apelował.

By zachować odrobinę optymizmu, zakończył dobrą wiadomością z Azji. – Z radością przyjąłem wiadomość o przerwaniu konfliktu między Indiami a Pakistanem – mówił. – Proszę, aby najbliższe negocjacje zapewniły trwały pokój – dodawał.

Nowy Ojciec Święty

W czwartek 8 maja po południu Stolica Apostolska ogłosiła wybór nowego papieża. Biskup Wiecznego Miasta to pierwszy Amerykanin na tym stanowisku i pierwszy członek Zakonu Świętego Augustyna (augustianin). Kardynał Robert Prevost w lutym 2025 roku prowadził modlitwę różańcową na Placu Św. Piotra w Watykanie w intencji zdrowia Franciszka.

– On ma taką cechę, że gdy z tobą rozmawia, to słucha cię całym sobą. Masz wrażenie, że jest kompletnie skupiony na tobie, chce ciebie poznać, chce ciebie zrozumieć – mówił o nowym papieżu jego wieloletni przyjaciel, ojciec Tom McCarthy.

