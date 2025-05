Pierwsza beatyfikacja Leona XIV. Należy doszukiwać się w niej symboliki?

Mszę beatyfikacyjną odprawiono w sobotę, 17 maja, we francuskim mieście Chambéry, rodzinnym mieście Camille’a Costa de Beauregard. Odprawił ją Thibault Verny, arcybiskup trzech diecezji Sabaudii, a u jego boku znalazł się nuncjusz apostolski we Francji Celestino Migliore. – To entuzjazm, który wykracza poza miasto Chambéry, poza Sabaudię, a nawet poza Kościół – mówił prowadzący mszę duchowny cytowany przez Vatican News.

– Nowy błogosławiony stanowi wzór świętości na nasze czasy – mówił arcybiskup Thibault Verny. – Nie był szczęśliwy w czasach szkolnych, dlatego tak bardzo rozumie młodzież, która dziś cierpi – kontynuował. Jak ocenił arcybiskup, „u podstaw jego podejścia do edukacji leżała relacja zaufania między wychowawcami a młodymi”. – To kręgosłup wychowania młodzieży – mówił.

Odprawiający mszę arcybiskup powiedział, że coraz więcej pielgrzymów przybywa do stolicy Sabaudii, by podążać „śladem Camille’a”. – W tym roku jubileuszowym wszyscy jesteśmy pielgrzymami nadziei. Ta beatyfikacja nie jest punktem końcowym, lecz punktem wyjścia do umocnienia naszej nadziei w Roku Świętym i poza nim – zakończył duchowny.

Leon XIV beatyfikował Camille’a Costa de Beauregard

Beatyfikowany Camille Costa de Beauregard urodził się w 1841 roku w Chambéry w szlacheckiej i wpływowej rodzinie. W wieku 20 lat w katedrze, w której odprawiona została sobotnia msza, odkrył on na nowo swoją wiarę i zdecydował się zostać kapłanem. Stamtąd trafił do Rzymu na formację.

W 1867 roku duchowny zdecydował się porzucić karierę dyplomatyczną i powrócić do Chambéry, aby zostać wikariuszem katedry. Podczas epidemii cholery, która nadeszła niedługo później, założył „Bocage”, czyli miejsce, w którym przyjmował sieroty i uczył je pracy na roli. Miejsce to prowadził do swojej śmierci w 1910 roku.