Profanacja w białostockim kościele. Pluł na ołtarz, rzucił krzyżem

Proboszcz jednej z białostockich parafii zgłosił policjantom, że jego ksiądz zauważył na monitoringu zakapturzonego mężczyznę wchodzącego w środku dnia do pustego kościoła. W pewnym momencie 33-latek podszedł do ołtarza i zaczął wymachiwać rękoma. Krzyczał również w kierunku obrazu „Ostatniej Wieczerzy”.

Następnie mężczyzna opluł leżący na ołtarzu obrus, wziął leżący na ołtarzu krzyż i rzucił nim w tabernakulum. Po wszystkim 33-latek szybkim krokiem wyszedł z kościoła, rozsypując leżące przy drzwiach ulotki. Proboszcz podkreślił, że nie było to pierwsze tego typu wydarzenie. Jak się okazało, do podobnych zdarzeń dochodziło od września do grudnia ubiegłego roku.

Białystok. 33-latek z zarzutami za obrazę uczuć religijnych. „Zrobiło się agresywnie”

Wówczas ten sam mężczyzna, mając kaptur na głowie, wchodził do kościoła i zachowywał się w bardzo podobny sposób. Podchodził do ołtarza, gestykulował w kierunku obrazu oraz pluł na ołtarz. Mężczyzna zostawiał także w różnych miejscach odręcznie pisane listy pełne nienawiści skierowane do Boga i kościoła. Proboszcz miał nadzieję, że sytuacja się uspokoi, jednak gdy zachowanie 33-latka zrobiło się agresywne, postanowił zgłosić sprawę funkcjonariuszom.

Na podstawie nagrania z kościelnego monitoringu białostoczanin został rozpoznany przez dzielnicowego. Mężczyzna został zatrzymany w miejscu zamieszkania i trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał dwa zarzuty obrazy uczuć religijnych. Za to przestępstwo grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

