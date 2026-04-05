Wielu wiernych żyje w błędzie. Chodzi o Poniedziałek Wielkanocny

Wielu Polaków spędza drugi dzień Wielkanocny odpoczywając i spotykając się z rodziną. Rokrocznie wraca jednak to samo pytanie – czy w Lany Poniedziałek trzeba iść do kościoła? Sprawdziliśmy, co na ten temat mówi prawo kanoniczne i czy brak obecności w kościele tego dnia to grzech.

Lany Poniedziałek. Czy trzeba iść do kościoła?

Wielkanoc to najważniejszy moment w roku liturgicznym Kościoła katolickiego. Upamiętnia zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i ma tak wielką rangę, że jej świętowanie nie kończy się na jednym dniu – trwa osiem dni, tworząc tak zwaną Oktawę Wielkanocną. Mimo doniosłości tego okresu, zasady dotyczące uczestnictwa w Mszach Świętych mogą być dla wielu wiernych zaskakujące.

To, że konieczne jest uczestnictwo w niedzielnej mszy – dodatkowo świątecznej – jest raczej jasne i nie budzi wątpliwości. A co z drugim dniem świąt? Czy trzeba wtedy iść do kościoła?

W wielkanocny poniedziałek nie ma obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej. Z punktu widzenia prawa kościelnego nie jest to bowiem tak zwane święto nakazane. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, wierni mają obowiązek uczestniczyć w Eucharystii w niedziele oraz w określone dni świąteczne. Mimo że Poniedziałek Wielkanocny jest dniem wolnym od pracy, nie ma go na liście dni nakazanych.

Co ciekawe, mimo że nie ma konieczności odwiedzania świątyni w Lany Poniedziałek, i tak wielu wiernych wybiera się tego dnia do kościoła. W parafiach w Polsce liturgia jest sprawowana zazwyczaj według niedzielnego porządku, a część wierzących decyduje się świętować zmartwychwstanie Jezusa dłużej, niż tylko jeden dzień.

Warto jednak wiedzieć, że wierni mogą spokojnie wybrać odpoczynek lub czas z rodziną bez obaw o konsekwencje, z których trzeba będzie się później wyspowiadać.

Oktawa Wielkanocna jak jedna wielka niedziela

Niewielu wiernych pamięta, że cały tydzień po Wielkanocy ma w liturgii wyjątkowy status, a każdy z tych dni traktowany jest jak jeden wielki świąteczny dzień. Z tego powodu w powielkanocny piątek – w czasie Oktawy – nie obowiązuje poszczenie od mięsa.

Mimo wysokiej rangi tego okresu, żaden z dni Oktawy (poza niedzielami) nie jest związany z obowiązkiem uczestnictwa we Mszy Świętej.

Czytaj też:

„Bałwochwalstwo zysku”. Papież mówił w Wielkanoc o pustoszeniu ZiemiCzytaj też:

Zmartwychwstanie pod lupą nauki. Wnioski mogą zaskoczyć