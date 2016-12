Ogon dinozaura sprzed 99 mln lat zachowany w bursztynie

Raport na temat znaleziska opublikowano w „Current Biology”. W znalezionym bursztynie zachował się odcinek ogona z widocznym upierzeniem, a także tkankami miękkimi oraz kośćmi. Zespół pod kierownictwem paleontologa Lidy Xinga nie ma wątpliwości, że zachowany fragment nie należał do ptaka.

wiek znaleziska oszacowano na 99 milionów lat, co oznacza, że powstał na początku górnej kredy. Bursztynowi nadano nazwę "Eva" na cześć żony jednego z pracujących nad nim paleontologów Philipa Currie.

Poprzez wykonanie badania topograficznego udało się ustalić, że fragment ogona zawiera osiem kręgów z części środkowej lub końcowej ogona. Naukowcy uważają, że ogon należał do niewielkiego drapieżnika z grupy celurozaurów. Zwierze, do którego należał ogon zdaniem ekspertów było martwe i osuszone z płynów, w momencie kiedy spadła na nie żywica. To właśnie doprowadzić miało do częściowej mumifikacji ogona.