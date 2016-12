Ambasador RP Andrzej Przyłębski wśród „najbardziej kłopotliwych Berlińczyków”

Negativ-Liste to tradycyjne zestawienie „100 najbardziej kłopotliwych Berlińczyków”. W rankingu znaleźli się politycy, sportowcy oraz celebryci. Na pierwszym miejscu umieszczono komika Mario Bartha. Kolejne pozycje zajęli posłanka do Parlamentu Europejskiego Beatraix von Storch oraz prezenterzy radia Kiss FM Toyah Diebel i Lukas Klaschinski. Na 11. miejscu znalazł się ambasador RP w Niemczech Andrzej Przyłębski. Prywatnie dyplomata jest mężem sędzi Julii Przyłębskiej, która została powołana przez prezydenta Andrzeja Dudę na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Autorzy rankingu nie podali uzasadnienia swoich wyborów.

Kim jest Andrzej Przyłębski?

Na początku września Andrzej Przyłębski udzielił wywiadu w radiu Funkhaus Europa, w którym stwierdził, iż „niepokoi go niechęć do pogłębionego zrozumienia tych procesów, które w Polsce zachodzą”. – To jest pewnego rodzaju schematyzm w społeczeństwie niemieckim, w elitach politycznych, w świecie mediów również – tłumaczył.

W niemieckich mediach głośno było również o sporze ambasadora RP w Berlinie Andrzeja Przyłębskiego z szefami niemieckiego i francuskiego TK, którzy krytykowali działania rządu w Warszawie względem Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Niemiecki dziennik „Sueddeutsche Zeitung” informował, że polski dyplomata bronił wizerunku Polski, która jego zdaniem jest „niewspółmiernie ostro” krytykowana przez opinię publiczną w Niemczech.