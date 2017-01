Profesor z Cambridge radzi Brytyjczykom: Uczcie się polskiego

"Ostatnie badania dotyczące przeszkód w integracji społecznej w Wielkiej Brytanii podkreśliły wagę nauki angielskiego przez imigrantów w celu umożliwienia im pełnej integracji ze społeczeństwem" - przypomina "The Guardian". Zwraca jednak uwagę także na drugą stronę problemu. Dziennik przytacza bowiem opinię profesor Wendy Ayres-Bennett, która twierdzi, że także Brytyjczycy powinni zrobić krok w kierunku integracji. Jej zdaniem mieszkańcy Wysp również powinni zapoznać się z rodzimymi językami imigrantów, szczególnie w rejonach, gdzie przybysze stanowią znaczny odsetek w lokalnej społeczności. Jak wskazuje, przyswojenie przez rdzennych Brytyjczyków języków imigrantów nie tylko poprawi stosunki w lokalnych społecznościach, ale też dodatnio wpłynie na rozwój ekonomiczny.

Brak chęci i utrudnione możliwości

Ayres-Bennett to lingwistka i profesor francuskiego, a przedmiotem jej badań jest zjawisko wielojęzyczności. – Patrząc na problem z punktu widzenia lingwistyki – słusznie wymagamy od imigrantów, by nauczyli się angielskiego, ale – jako naród – często nie widzimy, że sami też powinniśmy uczyć się innych języków. Zamiast tego uważamy, że jest to coś trudnego i zarezerwowanego dla elit – twierdzi badaczka.

– Chciałabym, by stworzone zostało Brytyjczykom więcej okazji do nauki języków społeczności mieszkających w Zjednoczonym Królestwie. Chodzi mi o języki takie jak polski, pendżabski i urdu, szczególnie na terenach, gdzie wiele osób posługuje się tymi językami, tak by widoczny był obustronny wysiłek zmierzający do wzajemnego zrozumienia swoich kultur i języków – tłumaczy lingwistka.

Wymagania dla imigrantów

Jak podkreśla "The Guardian", stanowisko badaczki to odpowiedź na opublikowany w grudniu rządowy raport autorstwa Louise Casey (na prośbę premiera zajmuje się ona kwestiami integracji w najbardziej odizolowanych społecznościach w Wielkiej Brytanii). Wynika z niego, społeczności lokalne stają się coraz mniej zintegrowane na skutek porażki władz w obszarze zapewnienia warunków do integracji społecznej. Jako jeden ze sposobów rozwiązania problemu wskazano wprowadzenie kursów angielskiego dla cudzoziemców przybywających na wyspy.