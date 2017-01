Wielka Brytania: Ksenofobiczny atak na Polkę w Stevenage

Incydent, do którego doszło w miejscowości Stevenage położonej na północ od Londynu miał miejsce w sklepie spożywczym. Kobieta, która udała się wraz z mężem oraz dwojgiem dzieci na zakupy, została zaczepiona przez mężczyznę, który zwrócił jej uwagę, że znajduje się w Wielkiej Brytanii, a więc powinna rozmawiać w języku angielskim. Zaskoczona Polka, która przebywa w Anglii od ponad 5 lat i pracuje jako asystentka managera restauracji, poprosiła mężczyznę, aby powtórzył to, co powiedział. W międzyczasie wyjęła telefon komórkowy i zaczęła nagrywać całe zajście.

Mieszkaniec Stevenage obrażał kobietę i jej rodzinę, a następnie stwierdził, żepowinna wracać tam, skąd przyjechała. Mieszkająca w Wielkiej Brytanii Polka poskarżyła się pracownikom sklepu, że padła ofiarą ataku na tle rasistowskim. O incydencie, do którego doszło w sklepie postanowiła również poinformować lokalną policję. Filmik z incydentu został udostępniony w internecie, dzięki czemu udało się ustalić tożsamość mężczyzny. – Oczywiście, istnieje wolność słowa i każdy może mówić to, co myśli, ale nie pozwolę obrażać siebie i swojej rodziny. Mam nadzieję, że ten mężczyzna po prostu przestraszył się tymi bzdurami, które opowiadano przed głosowaniem w sprawie Brexitu, a w głębi serca nic do Polaków nie ma – stwierdziła kobieta.