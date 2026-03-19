Wielkanocne msze święte. Kiedy w święta trzeba iść do kościoła?

Wielkanoc w 2026 roku przypada na niedzielę 5 kwietnia. Zgodnie z Prawem kanonicznym, tego dnia wierni powinni uczestniczyć we mszy świętej. Obowiązek ten obejmuje bowiem nie tylko wszystkie niedziele w roku, ale też tzw. święta nakazane (czyli właśnie Wielkanoc).

Msze święte w Wielkanoc. Triduum Paschalne

Dobrze wiemy jednak, że Święta Wielkanocne to w Kościele także Triduum Paschalne. To kluczowe dla katolików dni w roku, kiedy celebrowana jest tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wszystko zaczyna się w czwartek od wieczornej mszy Wieczerzy Pańskiej. To wtedy kultywowany jest zwyczaj umywania nóg, którego nie pomija nawet papież. W trakcie mszy Najświętszy Sakrament przenoszony jest do kaplicy przechowania, tzw. ciemnicy.

Wielki Piątek to jedyny dzień w doku, kiedy w Kościele katolickim nie odbywają się żadne msze święte. Zamiast Eucharystii celebrowana jest uroczysta Liturgia Męki Pańskiej, podczas której ma miejsce adoracja Krzyża. Przez cały dzień katolików obowiązuje ścisły post.

Wielka Sobota to czas adoracji przy grobie Pańskim i rozważań na temat śmieci Chrystusa za grzechy ludzi. W Polsce wierni przynoszą wówczas w koszykach potrawy wielkanocne do kościoła, by poświęcił je kapłan. Takie potrawy w niedzielę trafią na wielkanocny stół podczas śniadania.

W niedzielę przed świtem przychodzi pora na świętowanie zmartwychwstania Chrystusa. Tego dnia pierwsza msza święta uważana jest za najważniejszą w całym roku. W Polsce tradycyjnie odbywa się wtedy procesja rezurekcyjna z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła.

Wielkanoc 2026. Czy w Lany Poniedziałek trzeba iść do kościoła?

W Poniedziałek Wielkanocny katolicy nie muszą uczestniczyć we mszy świętej. Tego dnia nie ma na liście świąt nakazanych, więc nieobecność nie zostanie potraktowana jako grzech. Biskupi zachęcają jednak do udziału w liturgii, ponieważ jest to również ważny dzień dla chrześcijan.

„Chociaż nie jest to święto nakazane, to jednak zachęcamy wiernych, by zgodnie z wieloletnią tradycją brali wtedy udział w liturgii” – podkreślali biskupi przed rokiem w piśmie do wiernych.

Czytaj też:

Wielkanocne szaleństwo, ceny u Magdy Gessler zwalają z nóg. „Ja nikogo nie zmuszam”Czytaj też:

Tych „grzechów” nie wyznawaj podczas spowiedzi. Znany ksiądz stworzył listę