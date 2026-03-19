Czarzasty kpi z prawicowej telewizji i TV Republika. „Stacja ludzi, którzy nikogo nie obrażają”

Włodzimierz Czarzasty zorganizował konferencję prasową ws. prezydenckiego projektu „SAFE 0 zł”. Po wystąpieniu marszałka Sejmu był czas na zadawanie pytań przez dziennikarzy. Dyrektor Biura Obsługi Medialnej Sejmu poprosił, aby najpierw były one w temacie briefingu, a potem w innych kwestiach. Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel prawicowej telewizji wPolsce24, który zapytał o medialne informacje ws. Romana Giertycha i jego bliskiego współpracownika Sebastiana J. ps. „Foka”.

Drugie pytanie dotyczyło pojawienia się u Czarzastego potencjalnych „refleksji w związku z europejskimi wartościami, wolnością słowa, demokracją i równym traktowaniem wszystkich”, zwłaszcza pracownika tej stacji.

Marszałek Sejmu spiął się z reporterem telewizji wPolsce24. Od tego się zaczęło

– Czy u progu III Warszawskiego Tygodnia Zdrowia Psychicznego tutaj następuje u pana jakaś refleksja, że dziennikarzy wszystkich, bez względu na swoje sympatie, antypatie, należałoby traktować jednakowo, z godnością i z szacunkiem, a nie komentować, że inny redaktor bardziej błyskotliwie zadał pytanie. No wszyscy jesteśmy dziennikarzami, mamy różne zdolności zadawania pytań, ale wszyscy jesteśmy ludźmi. Jedni mają grubszą skórę, inni cieńszą – powiedział reporter wPolsce24.

Szef BOM zwrócił uwagę, że najpierw miały być pytania w temacie konferencji, ale Czarzasty wtrącił, że może odnieść się do sprawy, „bo to nie jest problem”. Lider Lewicy zauważył, że ws. Giertycha politycznie odpowiedzialna jest za niego jego partia, czyli Koalicja Obywatelska. – Jeżeli zrobił cokolwiek, co jest niezgodne z prawem, od tego są odpowiednie służby – powiedział Czarzasty. Następnie przeszedł do drugiego wątku.

Czarzasty starł się z reporterem prawicowej telewizji. „Obrażacie codziennie tysiące osób”

– Proszę pana, to jest piękne, co pan mówi. Pana stacja plus Republika, sądząc po tym, co pokazujecie, to jest stacja ludzi wrażliwych. Ludzi, którzy nikogo nie obrażają, ludzi, którzy nigdy nie kłamią, ludzi o otwartych gołębich serduszkach, które jak się ogląda waszą stację, to wie się, że jest to źródło prawdy. Pan mi mówi, że wy naprawdę jesteście wrażliwi, obrażając codziennie tysiące ludzi, robiąc z ludzi idiotów. Niech pan się zastanowi, naprawdę. Proszę o następne pytanie – zakończył marszałek Sejmu.

