MSZ krytykuje list Tuska i broni Trumpa. „Polska nie podziela diagnozy przewodniczącego RE”

Były polski premier wymienił w nim zagrożenia, przed którymi stoi jego zdaniem obecnie Unia Europejska. "Obserwujemy coraz bardziej asertywne Chiny, agresywną politykę Rosji wobec Ukrainy oraz jej sąsiadów, wojny, terroryzm oraz destabilizację w Afryce i na Bliskim Wschodzie oraz radykalny islam, który doprowadził do utworzenia kalifatu na terenie Iraku oraz Syrii – napisał szef Rady Europejskiej. Donald Tusk zwrócił także uwagę na fakt, iż amerykańska administracja z niezwykle proeuropejskiej stała się eurosceptyczna, co oznacza, że Stany Zjednoczone zapewne nie będą dla UE aż takim oparciem, jak do tej pory, a wręcz mogą stać się zagrożeniem.

W dalszej części listu polityk zaznaczył, że Unia Europejska musi ponownie stać się obywatelska, tak, aby każdy Europejczyk miał satysfakcję z tego, iż jego państwo przynależy do tej wspólnoty. W opinii szefa Rady Europejskiej dezintegracja czy ewentualny rozpad UE mogą prowadzić nie do suwerenności państw, ale ich uzależnienia od potężnych globalnych aktorów takich jak USA, Chiny czy Rosja.

MSZ w odpowiedzi skrytykowało byłego premiera za brak długofalowej wizji reformy UE, która jest niezbędna, na co wskazuje m.in. decyzja Brytyjczyków o Brexicie.

„Kluczowe jest zapewnienie państwom członkowskim i obywatelom poczucia współwłasności projektu europejskiego: projekt europejski musi być zakorzeniony w rzeczywistości politycznej państw członkowskich, nie może być oderwany od prawdziwych wspólnot demokratycznych, jakimi są demokracje narodowe. Taki proces adaptacji Unii Europejskiej do realiów i nowych wyzwań Polska chętnie będzie wspierać. Tylko taka Europa będzie postrzegana jako rozwiązanie problemu, a nie problem sam w sobie” – czytamy w komunikacie MSZ.

Resort dyplomacji przedstawił też polską wizją przyszłości UE. Jak wskazuje, jest to Unia konkurencyjna gospodarczo, solidarna, oparta na zasadzie subsydiarności i działająca w bliskiej współpracy strategicznej z partnerami transatlantyckimi. „Istotą integracji powinny pozostać potrzeby suwerennych państw narodowych. Potrzebujemy większej legitymizacji decyzji podejmowanych w UE. W tym celu konieczne jest wzmocnienie głosu parlamentów narodowych i rządów państw członkowskich” – podkreśla MSZ.