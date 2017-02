Nastolatek zamordował przybranych rodziców. Ukrywał się w domu z ich zwłokami

Sprawa wyszła na jaw, gdy policja otrzymała telefon od anonimowego informatora. We wtorek poinformował on funkcjonariuszy, że Karl, znajdując się pod wpływem marihuany wyznał, że zabił przybranych rodziców. Jeszcze tego samego popołudnia policjanci udali się do domu, w którym mieszkał 17-latek, jednak na miejscu nie znaleźli nic podejrzanego. Funkcjonariusze wrócili wieczorem i jak przekazał podczas konferencji ich przedstawiciel Luis Soler, poczuli w domu „lekką woń rozkładających się ciał”.

Podczas przeszukania mieszkania policjanci natrafili na zwłoki 60-letniego Troya i 64-letniej Mary Brewer. Ciało kobiety znajdowało się w sypialni, natomiast szczątki mężczyzny były schowane w worku w pokoju obok. W trakcie przeprowadzania w domu czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca zbrodni, funkcjonariusze usłyszeli kroki na piętrze wyżej. Wezwali wsparcie i prowadzili z przebywającą tam osobą negocjację. Po tym czasie zdecydowali się na użycie gazu łzawiącego i w ten sposób zmusili Karla do opuszczenia kryjówki.

Trudna młodzież

Jak podaje portal Dallas News 17-latek będzie odpowiadał za podwójne morderstwo. Cytowany przez dziennikarzy prawnik twierdzi, że jeśli sąd nie uzna okoliczności łagodzących, chłopakowi może grozić kara śmierci.

Na obecnym etapie śledztwa policja podejrzewa, że przyczyną tragedii była rodzinna kłótnia. Na ciałach zamordowanej pary znaleziono liczne obrażenia świadczące o próbach obrony. Wcześniej kilkunastokrotnie do domu wzywana byłą policja. Adoptowani z Permu w Rosji nastolatkowie (łącznie była ich trójka) mieli sprawiać problemy wychowawcze. Karl wraz z bratem w 2014 roku zostali wyrzuceni ze szkoły, ponieważ sprawiali problemy wychowawcze. Kilka dni wcześniej ich przybrana matka zgłosiła kradzież broni. Media podkreślają, że amerykańska rodzina stworzyła trojgu rosyjskich sierot dobre warunki finansowe. Troy Brewer był emerytowanym pilotem.