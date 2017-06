Próbował ukraść rower. Skończył z tatuażem „złodziej i frajer” na czole

Do incydentu doszło niedaleko miasta Sao Paulo w Brazylii. Dwóch mężczyzn: 27-letni tatuażysta Maycon Wesley Carvalho dos Reis i 29-letni brukarz Ronildo Mreira de Araujo zauważyli, że jakiś nastolatek próbuje ukraść rower. Obydwaj złapali – jak się później okazało – 17-latka i zabrali do salonu tatuażu. Tam, wszystko nagrywając, wytatuowali mu na czole napis „Jestem złodziejem i frajerem”. Nagranie z tego zdarzenia trafiło później do mediów społecznościowych.

Brazylijska policja namierzyła później mężczyzn i aresztowała, zarzucając im tortury. Obydwaj przyznali się do winy, tłumacząc, że poprzez tatuaż chcieli tak naprawdę dać nastolatkowi i innym złodziejom lekcję.

W związku z obowiązującym w Brazylii prawem nie można było podać prasie tożsamości 17-latka, jednak jego matka anonimowo wypowiedziała się dla brazylijskiej filii CNN. – To było tak, jakby mój syn nie miał rodziny. Myślę, że to właśnie musieli myśleć ci, którzy to zrobili. Oni musieli myśleć, że on nikogo nie ma i nikt nie wyciągnie z tego konsekwencji – mówiła kobieta.