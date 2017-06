Czechy opuszczą Unię Europejską? Prezydent poparł pomysł referendum

Miloš Zeman o referendum został zapytany podczas konferencji dotyczącej priorytetów czeskiej polityki. – To obywatele powinni zdecydować – powiedział Zeman. Pomysł przeprowadzenia referendum w czeskiej przestrzeni publicznej pojawił się za sprawą słów byłego prezydenta Vaclava Klausa.

Krytyka Unii Europejskiej

– Opuszczenie Unii Europejskiej przez Czechy jest możliwe teoretycznie i praktycznie, jeśli ustawa o rozpisaniu referendum przedłożona parlamentowi, zostanie przyjęta – powiedział Zeman, po czym dodał, że jest zwolennikiem bezpośredniej demokracji oraz rozpisania referendum. Równocześnie przyznał, iż jest przeciwny opuszczaniu struktur europejskich, choć podchodzi sceptycznie do unijnego zarządzania, a także uważa, że najważniejsze osoby w UE nie są silnymi liderami.

Dostało się też kanclerz

Podczas tej samej konferencji, Miloš Zeman przekonywał, że głównym i najważniejszym obowiązkiem czeskiego państwa jest zapewnienie jego istnienia. Polityk pozwolił sobie również na zdecydowaną krytykę polityki migracyjnej Angeli Merkel. Stwierdził on, że zaproszenie syryjskich uchodźców była „tragicznym błędem”, który może pogrążyć w chaosie całą wspólnotę. – Oni (unijni liderzy – red.) wciąż mówią o solidarności z kimś, ale na pewno nie z własnymi obywatelami – stwierdził. Zeman poinformował ponadto, że jedyną możliwością na rozważenie złagodzenia czeskiego sprzeciwu wobec przyjmowania migrantów, byłaby zmiana podejścia Brukseli do problemu. Miałaby ona wydawać „rekomendacje”, a nie narzucanych przymusowych kwot migrantów do przyjęcia.