Były prezydent Gruzji utknął w USA. Strata obywatelstwa to nie ostatni z jego problemów

„Komsomolska Prawda na Ukrainie” powołuje się w swojej informacji na temat problemów Micheila Saakaszwilego, byłego prezydenta Gruzji, na „wiarygodne źródło” z Kijowa, które zna sprawę. Micheil Saakaszwili przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych i był na terenie USA, gdy ukraińskie władze odebrały mu obywatelstwo Ukrainy, a co za tym idzie – anulowały mu także ukraiński paszport.

W związku z tymi działaniami, Saakaszwili utknął w Stanach Zjednoczonych bez obywatelstwa i ważnego paszportu, przez co nie może opuścić USA - opisuje dziennik „Komsomolska Prawda na Ukrainie”. Zaraz po tym, jak dotarła do niego informacja o cofnięciu obywatelstwa, Saakaszwili komentował, że zamierza wrócić do Kijowa. – Nie ukrywam się w Stanach Zjednoczonych. Zamierzam wrócić na Ukrainę, stawić się w sądzie i tam dochodzić moich racji, by udowodnić swoją niewinność – przekonywał były prezydent Gruzji.

W środę 26 lipca Państwowa Sużba Migracyjna Ukrainy poinformowała, że prezydent Petro Poroszenko pozbawił Micheila Saakaszwilego ukraińskiego obywatelstwa. W komunikacie nie wskazano, co było bezpośrednią przesłanką do pozbawienia Saaakaszwilego obywatelstwa. Wiadomo jednak, że wśród możliwych powodów, które formalnie pozwalają na podjęcie takiej decyzji jest m.in. ubieganie się o obywatelstwo innego kraju (ukraińskie prawo nie dopuszcza możliwości posiadania podwójnego obywatelstwa – red.) bądź przedstawienie fałszywych dokumentów. Gdy Saakaszwili w 2015 roku przyjął ukraińskie obywatelstwo stracił tym samym obywatelstwo Gruzji (gruzińska konstytucja nie dopuszcza możliwości posiadania podwójnego obywatelstwa).