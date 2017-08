KE ponawia prośbę o wstrzymanie wycinki puszczy i wysyła list do polskiego rządu

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans i komisarz ds. środowiska Karmenu Vella we wspólnym liście do polskiego rządu proszą, by Polska respektowała tymczasową decyzję Trybunału Sprawiedliwości UE o zaprzestaniu wycinki w Puszczy Białowieskiej. Na podstawie doniesień prasowych oraz wypowiedzi ministra środowiska komisarze wnioskują, że strona polska nie stosuje się do decyzji TSUE. Informację o liście podała na Twitterze Polska Agencja Prasowa.

Decyzja TSUE

Decyzją Trybunały Sprawiedliwości UE Polska nie może prowadzić dalszej wycinki w Puszczy Białowieskiej. 12 lipca stacja Polsat News podała, że Kolegium Komisji Europejskiej skieruje do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu pozew przeciwko Polsce ws. Puszczy Białowieskiej. Wniosek Kolegium Komisji Europejskiej to końcowy etap procedury w sprawie naruszania przez Polskę prawa UE, którą KE wszczęła w czerwcu 2016 r. – Unijni komisarze uznali tłumaczenia Warszawy za niewystarczające – podkreślała korespondentka Polsat News w Brukseli. Co więcej, KE skierowała wniosek o zaprzestanie wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej jeszcze przed orzeczeniem Trybunału.