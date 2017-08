9-latek zaaplikował do NASA na posadę „obrońcy galaktyki”. Dostał odpowiedź

Od jakiegoś czasu Amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) poszukuje pracownika na stanowisko „Planetary Protection Officer” (PPO) i oferuje roczną pensję w przedziale od 124 tysięcy do 187 tys. dolarów. Praca na pełen etat w charakterze „planetarnego obrońcy” jest jak najbardziej poważnym ogłoszeniem, a do obowiązków takiej osoby należeć będą działania, mające na celu ochronę Ziemi i innych planet przed wszelkimi możliwymi konsekwencjami ludzkich działań.

Na ogłoszenie zareagował 9-letni Jack Davis z New Jersey, który zaaplikował do NASA na to stanowisko z własnoręcznie napisanym podaniem:

„Szanowne NASA,



Nazywam się Jack Davis i chcę zaaplikować na stanowisko „obrońcy planety”. Może i mam 9 lat, ale uważam, że nadaję się do tej pracy. Jednym z powodów takiej decyzji jest to, że moja siostra mówi mi, że jestem kosmitą. Co więcej, widziałem już chyba wszystkie filmy o kosmosie i kosmitach, w najbliższym czasie mam nadzieję, że uda mi się obejrzeć »Facetów w czerni«. Oprócz tego jestem świetny w gry komputerowe i jestem młody, więc mam wiele czasu, by nauczyć się myśleć jak kosmita.



Z wyrazami szacunku

Jack Davis

Obrońca Galaktyki

4 klasa”

Pomysłowemu chłopcu odpowiedział sam Jim Green, dyrektor Wydziału Nauk Planetarnych w NASA.