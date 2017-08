Prezydent Duda składa kondolencje Egipcjanom. „Łączymy się w smutku z Narodem Egipskim”

„Szanowny Panie Prezydencie, pragnę przekazać, w imieniu własnym i moich Rodaków, wyrazy żalu i głębokiego współczucia z powodu okropnej w skutkach katastrofy kolejowej na przedmieściach Aleksandrii, w której straciło życie i ucierpiało tak wiele osób” – napisał Andrzej Duda do prezydenta Egiptu Abd al-Fattaha as-Sisi. „Na ręce Pana Prezydenta przekazuję moje najszczersze kondolencje dla rodzin i bliskich ofiar tej tragedii. Wszystkim poszkodowanym pragnę złożyć życzenia jak najszybszego powrotu do zdrowia” – podkreślał. „Łączymy się w smutku z Narodem Egipskim. Z wyrazami najwyższego szacunku - Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej” – zakończył.

Zderzenie pociągów

Wypadek, do którego nawiązuje prezydent w swojej depeszy, miał miejsce na przedmieściach Aleksandrii. Według BBC, jeden pociąg jechał z Kairu, a drugi z miasta Port Said na północnym wschodzie kraju. BBC powołując się na dane urzędników podała, że liczba ofiar wyniosła co najmniej 49. Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia poinformowali, że w wypadku rannych zostało co najmniej 120 osób. Wszystkie okoliczne szpitale postawiono w stan najwyższej gotowości. Dane podawane przez służby mogą się jeszcze zmienić, ponieważ jak podkreślają ratownicy, wielu poszkodowanych nadal jest w pociągach, które uczestniczyły w wypadku.

Na miejscu cały czas pracują służby ratunkowe. Jeszcze nie wiadomo, dlaczego doszło do zderzenia pociągów. Egipski minister transportu zapowiedział śledztwo, które umożliwi wyjaśnienie okoliczności tej tragedii. Na zdjęciach, które są publikowane w mediach społecznościowych widać, że pociągi uległy poważnym uszkodzeniom. Wstępnie ustalono, że w jednym z nich w czasie jazdy mogło dojść do awarii, przez co wjechał on na tor, po którym poruszał się inny skład.