Najstarszej uchodźczyni odmówiono azylu. 106-latka dotarła do Szwecji na plecach członków rodziny

Afganka po udzielaniu wywiadów mediom w chorwackim obozie dla imigrantów w 2015 roku została okrzyknięta najstarszą na świecie uchodźczynią. Wówczas około 163 tys. osób starało się o azyl. Kobieta i jej rodzina uciekła z Afganistanu przez Iran, Turcję i Grecję, ostatecznie docierając do Szwecji. Syn oraz wnuki nieśli ją na plecach.

– Mieliśmy wiele problemów. Dużo wycierpiałam – powiedziała Uzbeki dziennikowi The Guardian w 2015 roku – Upadłam i zraniłam się w głowę. Mam na niej blizny – żaliła się. Syn sędziwej Afganki przyznał, że podróż była ciężka dla całej rodziny – Nieśliśmy ją aż do momentu dotarcia do Niemiec, gdzie w końcu otrzymała wózek inwalidzki – powiedział.

Zgodnie z decyzją Agencji Migracyjnej Uzbeki musi teraz wrócić do Afganistanu lub do innego kraju, który zechce ją przyjąć. Od decyzji odwołano się w szwedzkim sądzie do spraw migracji.

W ostatnim czasie Szwecja otrzymała wezwanie wstrzymania deportacji do Afganistanu, w związku z pogarszającą się sytuacją w sferze bezpieczeństwa tego kraju, lecz je odrzuciła. Szwedzki Urząd Imigracyjny Migrationsverket stale monitoruje wydarzenia w Afganistanie. – Ocena tej kwestii jest poważna i zdecydowanie pogorszyła się względem zeszłego roku. Nadal istnieją znaczące różnice między poszczególnymi częściami kraju, a nasze stanowisko wynika z tego, że konflikt nie ma wpływu na teren całego państwa – oświadczyła Szwedzka Agencja Migracyjna.