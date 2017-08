Apokaliptyczne sceny po huraganie w Houston. Ludzie rozpaczliwie szukali schronienia

Galeria:

Zniszczenia po przejściu huraganu Harvey w USA

Decyzje o planowanej podróży Trumpa ogłoszono, gdy prezydent wrócił do Białego Domu z Camp David w Maryland. Amerykański przywódca ma udać się do Teksasu we wtorek, ale jak podaje CNN nie są znane szczegóły jego podróży. Swoją wizytę zapowiedział już na Twitterze.

Ogromne zniszczenia i powodzie

Początkowo Harvey został sklasyfikowany jako huragan drugiego stopnia, jednak porywy wiatru okazały się znacznie silniejsze i osiągnęły prędkość 210 kilometrów na godzinę. Wydano więc czwarty stopień zagrożenia, którego w USA użyto ostatnio w 2004 roku w czasie huraganu w Charley. Harvey w pierwszej kolejności uderzył w miasto Corpus Christi na południu Teksasu. Miało to miejsce w sobotę około godz. 6 rano czasu polskiego. W związku z zagrożeniem prezydent Donald Trump podjął decyzję o ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej. Do tej pory wiadomo o dwóch ofiarach śmiertelnych.

Z niedzielnych doniesień wynikało, że wiatr po tym, jak uderzył w ląd szybko osłabł i zamienił się w burzę tropikalną. Największym zagrożeniem pozostają ulewne deszcze. Już w sobotę zalane zostało Houston. Żywioł niszczył domy i powalał drzewa. Wiele dróg jest nieprzejezdnych.