70-letni guru oskarżony o gwałt na 21-letniej wyznawczyni

Jak podaje telewizja NDTV, 70-letni Kaushlendra Prapannacharya Falahari Maharaj został tymczasowo aresztowany na 15 dni. Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak 21-letnia studentka zeznała, że guru zgwałcił ją 7 sierpnia, gdy poszła, by ofiarować mu 3 tys. rupii, które zarobiła pracując w New Delhi. - Rodzina kazała jej oddać pieniądze Babie. Kiedy poszła do jego mieszkania, on zgwałcił ją, grożąc śmiercą. Rodzicec przyszli do nas po tym, jak kobieta wyznała im, co się stało, a my przyjęliśmy zgłoszenie - relacjonowała oficer Archana Jha, rozmówczyni NDTV.

70-letni samozwańczy guru usiłował uratować się przed aresztowaniem, skarżąc się na zły stan zdrowia. Kiedy jednak okazało się, że nie cierpi w rzeczywistości na nadciśnienie ani cukrzycę, o których mówił, został osadzony w więzieniu.

To druga w ostatnim czasie sprawa aresztowania indyjskiego guru ze względu na oskarżenia o gwałt. Pod koniec sierpnia inny kontrowersyjny przywódca duchowy został skazany na karę 20 lat pozbawienia wolności. Sąd uznał Gurmeeta Rama Rahima Singha winnego gwałtu na dwóch kobietach. Jego proces oraz skazanie wywołało zamieszki, gdyż na ulicach protestowali zwolennicy guru, którzy nie akceptowali wyroku.

