Macron znów o Polakach. „Coraz bardziej oddalają się od Europy”

„Jako negocjator często uczestniczyłem w żałosnych spotkaniach, na których padały argumenty, że nie powinno się organizować szczytu tylko z udziałem krajów strefy euro, gdyż mogłoby to zostać uznane za zbyt ostre potraktowanie Brytyjczyków czy Polaków. I gdzie budzimy się pięć lat później? Brytyjczycy chcą wystąpić z Unii, a Polacy coraz bardziej oddalają się od Europy” – mówił rozmowie z niemiecką gazetą Emmanuel Macron. „To pokazuje, że im bardziej wstydliwie podchodzimy do europejskich ambicji, tym mniej możemy osiągnąć” – przekonywał.

„Polska się izoluje”

To nie pierwsza tego typu wypowiedź prezydenta Francji, krytyczna wobec Polski. 23 sierpnia mówił, że „Polska nie definiuje europejskiej przyszłości dzisiaj i nie będzie jej definiować jutro. Idzie w innym kierunku. Polska sama się izoluje, choć Polacy zasługują na więcej, niż tylko odmowa szukania kompromisu z innymi krajami UE, którą oferuje im ich rząd”. 29 sierpnia z kolei ubolewał nad faktem, że Unii „brakowało śmiałości” by organizować narady strefy euro, „by te czy inne kraje nie chciały wywołać niezadowolenia Wielkiej Brytanii czy Polski”.

„Reformy PiS oznaczają opuszczenie Europy”

– Polski rząd powinien złożyć Polakom jasną deklarację, że w przypadku wprowadzenia wszystkich proponowanych reform, będzie musiał również zaproponować Polakom opuszczenie Europy – mówił z kolei Macron pod koniec września. – Ten rząd powinien bardzo jasno wytłumaczyć Polakom, że wprowadzenie jego reform oznacza opuszczenie Europy. Europejskie zobowiązania powinny być przestrzegane przez wszystkie państwa członkowskie, również przez Polskę – dodawał. – Jeśli rząd nie szanuje wspólnej Europy i dąży do jej osłabienia, wówczas powinno być to sankcjonowane. W kwestiach takich jak niezależność wymiaru sprawiedliwości czy przestrzeganie praw człowieka nie możemy sobie pozwolić na żadne kompromisy. Decyzje podjęte przez ten rząd są niezgodne z europejskim duchem, a dlatego UE musi to odnotować i w pewien sposób napiętnować – zaznaczał francuski przywódca.