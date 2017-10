Strzelanina w USA. Co najmniej trzy osoby nie żyją

Do strzelaniny doszło w rejonie Esgewood w hrabstwie Harfod koło Emmorton Business Park w stanie Maryland. W wyniku zdarzenia trzy osoby zmarły, a dwie w stanie ciężkim trafiły do szpitala. Policja z Harford zaapelowała o pomoc w poszukiwaniu sprawcy. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że jest to kierowca czerwonego Dodge'a Chargera'a o tablicach rejestracyjnych pochodzących ze stanu Delaware. Szeryf hrabstwa Harford Jeffrey Gahler podkreślił, że z uwagi na dobro śledztwo policjanci nie będą na razie udzielać żadnych informacji na temat strzelaniny. Na chwilę obecną wiadomo jedynie, że wszystkie ofiary pracowały w jednej firmie, dlatego policja podejrzewa, że sprawca napaści miał powiązania z tym przedsiębiorstwem.