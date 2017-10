Oto pierwsza w Europie podwodna restauracja. „Ekscytujące przeżycie”

Galeria:

Pierwsza w Europie podwodna restauracja

Szacuje się, że podwodna restauracja ma przyjmować pierwszych gości już na początku 2019 roku. Powstaje na południowym wybrzeżu Norwegii, w okolicach wsi Båly. Jak ogłasza Snøhetta na stronie internetowej swojego projektu, lokal ma służyć nie tylko jako restauracja, ale i centrum badawcze podwodnej fauny i flory.

Budynek ma składać się z trzech poziomów i będzie w nim miejsce dla około 100 osób. Wejście, w formie tunelu, ma znajdować się nad brzegiem morza. W środku przewidywany jest bar, szatnia, sala jadalna z dwoma dużymi stołami i kilkoma mniejszymi. Przez ogromne okno z grubego szkła będzie możliwe podziwianie w całej okazałości dna morskiego.

– Jedną z zalet projektu stanowi sposób połączenia natury i lądu. To sposób w jaki można przejść z wybrzeża do poziomu naturalnego dna morza przez betonowy tunel i doświadczyć co znajduje się pod powierzchnią wody – powiedziała Rune Grasdal, główny architekt projektu. – To ważne by ludzie czuli się tam bezpiecznie. By to osiągnąć nasz zespół zastosował cały szereg elementów, na przykład roślinność, drzewa dębu, dobre oświetlenie. To będzie ekscytujące przeżycie, ale ludzie muszą czuć się bezpiecznie i pewnie w restauracji – dodała Grasdal.