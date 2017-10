10-latka urodziła dziecko. Okazało się, że gwałcili ją wujowie

O sprawie stało się głośno w połowie lipca, gdy ciąża 10-latki wyszła na jaw. Pod koniec lipca sąd odrzucił petycję o aborcję, złożoną przez krewnych dziecka. Dziewczynce odmówiono przerwania ciąży z powodu jej znacznego zaawansowania. Według BBC, 10-latka była wówczas już w 32 tygodniu ciąży. Prawo w Indiach zezwala na aborcję do 20. tygodnia ciąży lub w późniejszej fazie tylko w przypadku, gdy życie matki jest zagrożone. Dziecko do końca nie było świadome, że jest w ciąży. Osoby, które rozmawiały z dziewczynką, tłumaczyły jej, że „ma w brzuchu duży kamień”. Poród nastąpił w sierpniu, a niemowlę natychmiast oddano do adopcji.

Pierwszym podejrzanym w sprawie ciąży 10-latki był jeden z jej wujów, który przyznał się do gwałtu na dziewczynce. Po wykonaniu badań DNA okazało się jednak, że to nie on jest ojcem dziecka. Próbka materiału genetycznego pasowała do jego starszego brata. Jak podkreśla BBC, mężczyźni zostali osądzeni w rekordowo przyspieszonym procesie, który trwał zaledwie 18 dni. W tym tygodniu mają usłyszeć wyroki.