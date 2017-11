Ujawniono tożsamość podejrzanego o przeprowadzenie zamachu na Manhattanie

Z relacji policji wynika, że kierowca furgonetki wjechał na ścieżkę rowerową i chodnik na Chambers Street, tratując napotkane na drodze osoby. Następnie auto uderzyło w inny pojazd, co spowodowało jego zatrzymanie. Mężczyzna wysiadł, wznosząc imitację broni palnej, po czym został postrzelony przez przybyłą na miejsce policję. Według mediów, m.in. Fox News, napastnik miał krzyczeć „Allahu Akbar”. W wyniku zdarzenia zginęło 8 osób, a co najmniej 11 jest rannych. Na nagraniu jednego ze świadków widać miejsce zdarzenia tuż po ataku. Na ścieżce leżą poszkodowani. U boku widać nadjeżdżające dopiero pierwsze radiowozy. Na filmie widać także jak przechodnie starają się pomóc rannym w oczekiwaniu na przyjazd ratowników medycznych.

Prezydent Donald Trump stwierdził na Twitterze, że „to, co stało się w Nowym Jorku wygląda jak kolejny atak chorego i obłąkanego osobnika” . W kolejnych wpisach amerykański przywódca podkreślił, że „instytucje będą czuwać i śledzić sytuację” . „Nie możemy pozwolić, by ISIS wrócilo do naszego kraju po tym, jak pokonaliśmy je na Bliskim Wschodzie” – napisał polityk.

Na chwilę obecną nie wiadomo jednak, czy sprawca ataku miał jakikolwiek powiązania z dżihadystami z tzw. Państwa Islamskiego. Według służb sprawcą ataku jest 29-letni Sajfullo Sajpow, który pochodzi z Uzbekistanu. Od 2010 roku mężczyzna mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Pracował m.in. jako kierowca Ubera. Według służb dokładny motyw zamachowca jest na razie nieznany, jednak z analizy wpisów w mediach społecznościowych wynika, że kilka ostatnich wpisów zawierało zwrot Allahu Akbar!. Ponadto, w samochodzie znaleziono list, w którym mężczyzna deklarował wierność tzw. Państwu Islamskiemu.

– Na podstawie informacji, które mamy obecnie, możemy stwierdzić, że był to akt terroru. Wyjątkowo tchórzliwy akt terroru – poinformował na specjalnie zwołanej konferencji prasowej burmistrz Nowego Jorku. Bill de Blasio przekazał, że zginęło 8 osób, a ponad 10 zostało rannych. Jak dodał, obecnie służby nie mają powodów, by podejrzewać, że sprawca działał w porozumieniu z innymi osobami. Zapowiedział też, że w halloweenową noc i w kolejnych dniach na ulicach pojawią się liczniejsze patrole policji.