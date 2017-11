Zamachowiec z Manhattanu jest „dumny” z dokonania ataku

29-letni Uzbek, który został postrzelony przez policję we wtorek po tym, jak wjechał w ludzi na Manhattanie, obudził się ze śpiączki. Funkcjonariuszy poinformował, że nie żałuje tego, co zrobił i że jest „dumny” ze swoich działań.

Jak informuje „The Telegraph” Sayfullo Habibullaevic Saipov był kierowcą Ubera i w Stanach Zjednoczonych mieszkał od 2010 roku. Amerykańskie media podają, że mężczyzna ma żonę i dzieci.

Z relacji policji wynika, że kierowca furgonetki wjechał na ścieżkę rowerową i chodnik na Chambers Street, tratując napotkane na drodze osoby. Następnie auto uderzyło w inny pojazd, co spowodowało jego zatrzymanie. Mężczyzna wysiadł, wznosząc imitację broni palnej, po czym został postrzelony przez przybyłą na miejsce policję. Według mediów, m.in. Fox News, napastnik miał krzyczeć „Allahu Akbar”. W wyniku zdarzenia zginęło 8 osób, a 13 jest rannych. Na nagraniu jednego ze świadków widać miejsce zdarzenia tuż po ataku. Na ścieżce leżą poszkodowani. U boku widać nadjeżdżające dopiero pierwsze radiowozy. Na filmie widać także jak przechodnie starają się pomóc rannym w oczekiwaniu na przyjazd ratowników medycznych.