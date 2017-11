Taksówka wjechała w przechodniów w Londynie. Cztery osoby zostały ranne

W środę 1 listopada po południu w Covent Garden w Londynie taksówka wjechała w tłum ludzi. Ed Hoppitt, który był świadkiem zdarzenia, napisał na Twitterze: „Prawie zostałem uderzony przez taksówkę, która przejechała przez trawnik w Covent Garden i wjechała w kilkoro ludzi”. Później mężczyzna dopisał, że „ludzie leżeli pod i przed taksówką”.

Jak podaje „The Telegraph” , rzecznik londyńskiej policji powiedział, że w wyniku zdarzenia ranne zostały cztery osoby. Jedna z ofiar ma złamaną nogę, inny mężczyzna trafił do szpitala z powodu poważnych obrażeń rąk oraz nóg. Kierowca taksówki trafił już w ręce służb, śledczy podkreślili, że zgodził się na współpracę i pomoc w ustaleniu okoliczności zdarzenia.

Jednocześnie brytyjska policja wykluczyła, aby zdarzenie w Covent Garden miało cokolwiek wspólnego z terroryzmem. – Według naszych wstępnych założeń to, co stało się w Covent Garden, to nie był atak terrorystyczny, a poważna kolizja w ruchu drogowym. Aby jednak móc potwierdzić tę hipotezę na 100 procent, konieczne będzie przeprowadzenie śledztwa i zbadanie wszystkich okoliczności zdarzenia – podkreślił rzecznik policji w Londynie.