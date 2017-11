Plac zabaw inspirowany kulturą arabską powstaje na jednym z osiedli w Berlinie

Plac zabaw inspirowany arabską kulturą ma zostać otwarty w ciągu kilku miesięcy na jednym z osiedli w dzielnicy Kreuzberg w stolicy Niemiec – Berlinie. Dzielnica, w której ma powstać plac zabaw jest zamieszkana w dużej części przez imigrantów z wielu różnych krajów m.in. Turcji. Przez niektórych ta część Berlina jest nazywana „małym Stambułem” .

Pomysł zbudowania specjalnego placu zabaw wzbudził wśród mieszkańców miasta wiele kontrowersji. – Myślę, że to dobry pomysł. Mieszka tu wielu muzułmanów, którzy mają dzieci, więc czemu nie. Może dzięki temu poczują się lepiej zintegrowani ze społeczeństwem i nie będą czuć się wyobcowani – powiedział Carlos. Inny mieszkaniec Kreuzberga również cieszy się, że miasto inwestuje w cele socjalne, ale zwraca uwagę, że nie powinno być to łączone z religią.

– Myślę, że nie powinno się w to mieszać religii. Nieważne, czy to chrześcijańskiej, muzułmańskiej czy judaistycznej. Ta sfera życia powinna pozostać prywatna i nie powinna być finansowana z pieniędzy podatników – ocenił Corrado Merlino.Nie zabrakło jednak głosów, że tego typu inwestycje pokazują, że migranci nie chcą się asymilować i próbują przenosić wzorce zaczerpnięte ze swoich krajów do Europy.