Przykra niespodzianka dla fanów Nutelli. Producent przyznał się do zmian w składzie kultowego produktu

Krem czekoladowy Nutella jest znany niemal na całym świecie. Producent popularnego produktu ma jednak dla fanów smakołyku niemiłą niespodziankę. Firma Ferrero przyznała, że zmieniła skład produktu. Z informacji Centrum Ochrony Konsumentów z Hamburga wynika, że kolor kremu jest znacznie jaśniejszy. Według ekspertów z centrum producent mógł zwiększyć ilość mleka w proszku kosztem kakao. Organizacja konsumencka podkreśla, że Ferrero nie jest zobowiązane do podania dokładnej ilości oleju palmowego czy kakao, które jest używane do produkcji kremu czekoladowego. Ponadto, mimo tego, że ilość cukru w Nutelli już była bardzo duża, Ferrero jeszcze ją zwiększyło - z dotychczasowych 55,9 proc. do 56,3 proc. Spadła natomiast ilość tłuszczu z 31,8 proc. do 30,9 proc.

Przedstawiciele Ferrero tłumaczą, że mimo zmian w składzie jakość oraz pozostałe cechy charakterystyczne dla kremu Nutella nie uległy zmianie.

UE ostrzega przed olejem palmowym

Na początku toku największa sieć marketów we Włoszech postanowiła wycofać Nutellę ze sprzedaży w związku z unijnymi ostrzeżeniami. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności uznał powstające podczas przetwarzania oleju palmowego estry glicydylowe kwasów tłuszczowych za substancje rakotwórcze. Wszystko dzieje się w momencie, gdy olej podgrzewany jest do 200 stopni Celsjusza. To właśnie wtedy wytwarzają się rakotwórcze związki chemiczne. Z tego powodu, zdaniem unijnych ekspertów, wszystkie produkty spożywcze zawierające olej palmowy stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. – To najbardziej niebezpieczny spośród wszystkich olejów roślinnych. Mamy wystarczające dowody na to, że zawarty w nim glicydol jest rakotwórczy i genotoksyczny – ogłosiła dr Helle Knutsen z Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Olej palmowy to jeden z głównych składników Nutelli.