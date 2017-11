Odnaleziono szczątki naszych najstarszych przodków

Szczątki zostały odnalezione przez studenta archeologii Granta Smitha, który przeprowadzał w południowej Anglii prace terenowe, zbierając materiały do pisanej pracy dyplomowej. Pomiędzy skałami natknął się on na zęby, należące do przedstawiciela nigdy wcześniej nie spotykanego gatunku ssaków, przypominających dzisiejszą ryjówkę.

Znalezisko zbadali naukowcy z uniwersytetu w Portsmouth i ustalili, że zwierzę żyło około 145 milionów lat temu. – Odkryliśmy na Wybrzeżu Jurajskim szczątki istoty będącej niewątpliwie najstarszym przodkiem ssaków – oznajmił doktor Steve Sweetman, pracujący na uczelni. Odkryty gatunek podzielono na dwa rodzaje: Durlstotherium newmani i Dulstodon ensomi. Różniły się one między sobą wielkością: pierwszy okaz był większy od drugiego.

Ustalono, że zwierzęta nie były dużego wzrostu, miały futro i żyły w wykopanych przez siebie norach, z których wychodziły pod osłoną nocy. Mniejsze osobniki żywiły się najprawdopodobniej insektami, większe zaś spożywały rośliny. Zęby ssaków były przystosowane do rozgryzania i miażdżenia pokarmu.

– Wybrzeże Jurajskie zawsze odkrywa przed nami nowe tajemnice i myślę, że dokonamy więcej podobnych odkryć – powiedział profesor Dave Martill z uczelni w Portsmouth, który nadzoruje wykopaliska w terenie.

Swoje odkrycia naukowcy opisali w polskim czasopiśmie naukowym "Acta Palaeontologica Polonica", wydawanym od 1956 roku przez Polską Akademię Nauk.