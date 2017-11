W Niemczech pojawi się „trzecia płeć”. Sąd Najwyższy uznał prawa osób dwupłciowych

We środowym orzeczeniu sąd zobligował parlament do zalegalizowania uznawania od urodzenia przynależności do „trzeciej płci”. Do końca roku 2018 w niemieckich aktach urodzenia oraz oficjalnych formularzach, w polach wyboru płci pojawi się możliwość wpisania „trzeciej możliwości”, czyli dwupłciowości. Nowe przepisy zagwarantują oficjalne zaistnienie hermafrodytów w przestrzeni prawnej.

Oficjalnym powodem jest fakt, że obecne przepisy dyskryminują osoby dwupłciowe. Obecnie są one uznane w dokumentach za kobiety, chociaż badanie chromosomów wykazuje brak przynależności do żadnej z płci. Niemcy będą pierwszym krajem europejskim, który umożliwi hermafrodytom oficjalne określenie się jako grupa o określonych cechach płciowych w przestrzeni publicznej. Osoby takie są uznawane w Australii, Indiach, Nowej Zelandii oraz Nepalu.

Dwupłciowość to zjawisko występowania w ciele jednego osobnika jednocześnie męskich i żeńskich gruczołów rozrodczych. Jest ono spowodowane wrodzonym zaburzeniem różnicowania narządów płciowych o podłożu genetycznym lub hormonalnym. Walkę o prawa osób dwupłciowych podejmuje Światowa Organizacja Zdrowia oraz biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka. O prawo do uznania dwupłciowości w ogólnoświatowej przestrzeni prawnej walczą także działacze International Intersex Forum.