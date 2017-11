Czy Wojna Trojańska wydarzyła się naprawdę? Niezwykłe znalezisko archeologów

Na znalezisko naukowcy natknęli się w roku 2015, ale dopiero w tym miesiącu, po długim oczyszczaniu kamienia z warstw wapnia i brudu, udało się odsłonić rzeźbienia na agatowej pieczęci. Kamień, który archeolodzy z Cincinatti nazwali „Agatem wojownika z Pylos”, uznano wtedy za mały element biżuterii. Naukowcom zajęło ponad rok samo czyszczenie znaleziska, zanim udało się odkryć jego tajemnicę.

Galeria:

Wykopaliska w Pylos

Pełne detale rzeźbień na kamieniu można dokładnie zobaczyć pod szkłem powiększającym. Niektóre elementy mają tylko pół milimetra szerokości. Zadziwiające w jaki sposób udało się stworzyć tak szczegółowo wyrzeźbioną scenkę na małym kamieniu. Na powierzchni widać dwóch wojowników. Jeden z nich próbuje wbić ostrze miecza w kark swojego przeciwnika. Pod stopami mężczyzn leży poległy wojownik. Uwagę zwraca dokładne oddanie ludzkich mięśni na sylwetkach walczących oraz detale ich wyposażenia.

Grobowiec, w którym udało się znaleźć pieczęć z agatu jest położony w Pylos, w miejscu opisywanym przez Homera jako pałac mitycznego króla Nestora, uczestnika Wojny Trojańskiej. Dla badaczy wciąż pozostaje tajemnicą co przedstawia rzeźbienie na pieczęci. Naukowcy jedynie przypuszczają, że może być to scenka z ówcześnie znanej legendy, bardzo prawdopodobne, że z wydarzeń opisywanych w „Iliadzie”. Niestety nie ma żadnych dowodów na potwierdzenie hipotezy, że kamień przedstawia wydarzenie z Wojny Trojańskiej.

„Wojownik gryf”, w którego grobowcu odnaleziono pieczęć, został pochowany około roku 1450 p.n.e. W sumie archeolodzy napotkali tam około 1400 artefaktów, w tym złote sygnety, drogocenne kamienie i uzbrojenie z brązu. Dobrze zachowany był szkielet wojownika. Pochowano go wraz z płytą przedstawiającą istotę z głową i skrzydłami orła oraz ciałem lwa, co skłoniło naukowców do nazwania poległego „wojownikiem gryfem”.