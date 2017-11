Zmarł słynny rosyjski śpiewak operowy Dmitrij Chworostowski. Miał 55 lat

– Niestety nie miałem okazji z nim pracować, ale zawsze uważałem go za wyjątkowego twórcę – powiedział Malikow. – To bez wątpienia jeden z wyjątkowych rosyjskich śpiewaków, który wiele uczynił dla kraju, niósł klasyczną kulturę prostym ludziom, to bardzo ważne – ocenił Chworostowskiego kompozytor. Poinformował on o śmierci śpiewaka w wiadomości na Twitterze, którą później usunął. Tragiczne wieści zostały potwierdzone przez rodzinę. 55-letni artysta zmarł w Londynie o godzinie 3:36.

Post o śmierci śpiewaka pojawił się także na jego oficjalnym fanpage'u na Facebooku. „W imieniu rodziny z ciężkim sercem zawiadamiamy o śmierci Dmitrija Chworostowskiego – ukochanego śpiewaka, męża, ojca i przyjaciela, (który odszedł - red.) w wieku 55 lat” – czytamy. „Po dwu i pół letniej walce z guzem mózgu odszedł spokojnie dziś rano, w otoczeniu rodziny, w Londynie” – napisano.

Artysta urodził się w 1962 roku w Krasnojarsku i studiował w tamtejszym konserwatorium. Zadebiutował w operze „Rigoletto” Verdiego. Na scenach zachodnich dał się poznać w „Damie Pikowej” Piotra Czajkowskiego. Zagrał również postać Eugeniusza Oniegina, zbierając bardzo dobre recenzje. w 1993 roku śpiewał w Operze Lirycznej w Chicago w operze „Traviata”, również autorstwa Verdiego. Występował także w nowojorskiej Metropolitan Opera, londyńskim Covent Garden, Operze Berlińskiej i mediolańskiej La Scali. Od czerwca 2015 roku Chworostowski zmagał się z guzem mózgu i ograniczył występy na scenie. W październiku 2015 roku został odznaczony orderem Aleksandra Newskiego za zasługi w rozwijaniu narodowej kultury i sztuki.