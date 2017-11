Tusk spotkał się z Poroszenką. Padły ważne słowa m.in. o polsko-ukraińskiej przyjaźni

Na dzień przed planowanym szczytem Partnerstwa Wschodniego szef Rady Europejskiej Donald Tusk spotkał się w Brukseli z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką. „Jestem wdzięczny Donaldowi Tuskowi, zarówno jako przewodniczącemu Rady Europejskiej jak i Polakowi” – napisał na Twitterze przywódca Ukrainy. Polityk podziękował byłemu polskiemu premierowi za „absolutnie strategiczną wizję polsko-ukraińskiej przyjaźni” .

„To jest odpowiedzialne stanowisko odpowiedzialnej osoby” – dodał Poroszenko na Twitterze. Spotkanie skomentował także w mediach społecznościowych Donald Tusk. Polityk wyraził smutek z powodu śmierci aktywistki Vedzhiye Kashki i zapewnił o solidarności z mieszkańcami Krymu i całą Ukrainą. „Unia Europejska nigdy nie uzna nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję” – podsumował szef Rady Europejskiej.

Szczyt Partnerstwa Wschodniego

Partnerstwo Wschodnie to platforma dialogu Unii Europejskiej z sześcioma państwami Europy Wschodniej: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy. Inicjatorami jej utworzenia w 2009 r. były Polska i Szwecja. Celem Partnerstwa Wschodniego jest zbliżenie państw partnerskich do Unii Europejskiej poprzez pogłębioną współpracę w oparciu o unijne wartości, normy i standardy. Szczyty Partnerstwa Wschodniego odbywają się co dwa lata. Najbliższe spotkanie, w którym wezmą udział przedstawiciele 28 krajów unijnych oraz Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy odbędzie się w piątek 23 listopada w Brukseli.