Zasypią fragment Morza Śródziemnego, żeby wybudować luksusowe apartamenty

Monako jest niezwykle popularne wśród milionerów z całej Europy. Niemal jedna trzecia mieszkańców to osoby zarabiające znacznie powyżej średniej europejskiej. Z danych statystycznych wynika, że do 2026 roku liczba milionerów wzrośnie o kilka tysięcy. Bogaczy przyciągają do tego kraju m.in. wysokie ulgi podatkowe.

Jak podaje „The Guardian” , jest to dla państwa poważny problem. Księstwo Monako jest bowiem drugim po Watykanie najmniejsze pod względem powierzchni niezależne państwo na świecie. Obecnie niemal wszystkie wolne skrawki ziemi zostały już zabudowane. Kolejni nowi przyjezdni nie mają się już gdzie osiedlać. Dlatego też władze Monako podjęły decyzję o zasypaniu fragmentu Morza Śródziemnego.

W ten sposób Monako pozyska dodatkowy fragment lądu, co pozwoli zrealizować kolejne inwestycje i wybudować wiele nowych apartamentów.

Koszty inwestycji są szacowane na ponad 2 miliardy dolarów. Budowa nowej dzielnicy o nazwie Le Portier już się rozpoczęła. Inwestor oprócz apartamentów chce także stworzyć sztuczną rafę koralową wykonaną przy pomocy drukarek 3D.