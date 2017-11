Asteroida z listy „potencjalnie niebezpiecznych” zbliża się do Ziemi

Obiekt o nazwie Phaethon został odkryty 11 października 1983 roku przez satelitę IRAS. Ze względu na najmniejszą spośród nazwanych planetoid odległość do Słońca, nazwano go na cześć mitycznego syna Haeliosa, boga Słońca. Planetoida zbliża się do Słońca tak bardzo, że jej powierzchnia rozgrzewa się od 1025 do 1500 K, co uniemożliwia przetrwanie lodu, którego sublimacja tworzy warkocze komet.

Phateon to numer trzy na liście „potencjalnie niebezpiecznych asteroid”, biorąc pod uwagę ich wielkość. Średnica planetoidy to 5 kilometrów. Obiekt znajdzie się najbliżej ziemi 16 grudnia 2017 roku – wówczas przeleci w odległości około 10 mln kilometrów od naszej planety.

Amatorzy obserwacji astronomicznych będą mieli szansę przyjrzeć się asteroidzie lepiej w okresie około miesiąca od listopad do grudnia. Ostatnim razem, gdy Phaethon został zauważony w 2007 roku przez radar w Arecibo, wystąpiły pewne problemy z instrumentami, dlatego też obserwacje nie były do końca zadowalające. Szansa na nowe już za niespełna miesiąc.

NASA - potencjalnie niebezpieczne asteroidy