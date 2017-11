Słupy ognia nad wulkanem Agung. Najwyższy poziom alertu, odwołane loty

Gęsty popiół wulkaniczny zaczął strzelać tysiące metrów w powietrze nad Mount Agung już w sobotę. Dym przemieszcza się na wschód i południowy wschód wzdłuż archipelagu, w związku z czym odwołano już dziesiątki lotów. Na międzynarodowym lotnisku w Ngurah Rai, głównym porcie lotniczym na Bali, loty odwołane zostały wstępnie na 24 godziny. „Zmiany w lotach obejmą około 59 tysięcy pasażerów lotów krajowych i międzynarodowych” – podało lotnisko.

Galeria:

Obudził się wulkan Agung na Bali

Indonezyjskie Centrum Wulkanologii i Ograniczania Zagrożeń Geologicznych podniosło poziom alertu do najwyższego, czwartego poziomu, zalecając zaniechanie wszelkich działań publicznych w promieniu 8-10 kilometrów od szczytu. Każdemu, kto znajduje się w okolicy wulkanu, zaleca się ewakuację. W ciągu weekendu z wyspy ewakuowano około 24 tysiące mieszkańców. Na jakiś czas zamknięto też międzynarodowe lotnisko na wyspie Lombok, na wschód od Bali. W poniedziałek rano podano, że loty zostały już wznowione.

Bali jest bardzo popularnym ośrodkiem turystycznym, który co roku przyjmuje ponad milion gości z Australii oraz setki tysięcy z Chin. Główne centra turystyczne są nieco oddalone od Mount Agung. Artystyczne centrum Bali, miasteczko Ubud, znajduje się około 50 kilometrów na południowy zachód od wulkanu. Z kolei Denpasar, gdzie znajduje się lotnisko, a także popularna plaża Kuta, oddalone są od wulkanu o ponad 63 kilometry.

Ostatnia erupcja trwała prawie rok

Wulkan Agung od września wykazuje wzmożoną aktywność. Wówczas pojawiły się niepokojące wstrząsy, które skłoniły władze do podwyższenia stopnia zagrożenia i ewakuacji blisko 140 tys. osób. Ponieważ jednak nie doszło do erupcji, mieszkańcy wrócili w ciągu miesiąca do swoich domów. Teraz ponownie wydano ostrzeżenie dla osób mieszkających w promieniu 7,5 km od krateru. Wezwano je do opuszczenia domów i przeniesienia się w bezpieczniejsze miejsce. W związku z dużym zapyleniem, mieszkańcom rozdawane są maseczki. Chmury pyłów wulkanicznych oddalają się od międzynarodowego lotniska, obsługującego wiele połączeń z turystycznym rajem, znanym z bujnej zieleni i pięknych plaż.

Znajdujący się na wschodzi bali wulkan Agung, stanowiący zarazem najwyższy szczyt tej wyspy, wybuchł po raz ostatni w 1963 roku. Erupcja trwała prawie rok i pochłonęła życie od 1100-1600 osób. W Indonezji, mieszczącej się w tzw. pierścieniu ognia, znajduje się ponad 130 aktywnych wulkanów.