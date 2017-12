Modelka size plus reklamuje odzież sportową. W sieci wybuchła burza

Galeria:

Modelka size plus została twarzą marki produkującej odzież sportową

Schudnij, Weź się za siebie, Idź na siłownię i zacznij ćwiczyć – te słowa wielokrotnie słyszały osoby z nadwagą czy otyłością. Wiele z nich skarży się jednak, że kiedy w końcu wybiorą się do klubu fitness muszą mierzyć się z pogardliwymi spojrzeniami ze strony innych ćwiczących.

Internetowe fora pełne są relacji osób z nadwagą, które narzekały na to, że spojrzenia czy komentarze od szczuplejszych osób na siłowni, skutecznie zniechęciły ich do regularnych ćwiczeń. Postrzeganie osób otyłych postanowiła zmienić modelka size plus Anna O'Brien oraz firma produkująca odzież sportową Academy Sports and Outdoors.

Marka wybrała O'Brien na twarz swojej nowej linii ubrań, aby pokazać, że sport jest dla każdego i każdy, bez względu na wagę, ma prawo ćwiczyć. O'Brien podkreśliła, że wiele kobiet z nadwagą skarżyło się, że nie może znaleźć w sklepach odzieży sportowej w swoim rozmiarze.

Okazuje się jednak, że kampania Academy Sports and Outdoors nie wszystkim przypadła do gustu. Kiedy na oficjalnym profilu marki pojawiły się fotografie z sesji O'Brien, wielu internautów zamieszczało pod nimi niepochlebne i obraźliwe komentarze pod adresem kobiety.

– Rozumiem, że nie każdemu muszę się podobać, ale każdy, bez względu na to, czy nosi rozmiar 34 czy 44 ma prawo do sportu, aktywności i życia po swojemu. I nikt nie ma prawa się do tego wtrącać – tłumaczyła modelka.