10-latka popełniła samobójstwo, bo była prześladowana w szkole. Jest apel rodziców

Do zdarzenia doszło w szkole Sunrise Elementary w mieście Aurora w stanie Kolorado. Matka dziewczynki tłumaczy, że Ashawnty Davis po lekcjach „skonfrontowała się z dziewczynką, która jej dokuczała”. Zajście zostało nagrane przez kilku uczniów, a jeden z nich umieścił nagranie na portalu Musical.ly.

Jak mówią rodzice dziewczynki, kiedy 10-latka dowiedziała się, że nagranie zostało zamieszczone na portalu Musical.ly była „zdruzgotana i przerażona”. Nagranie rozprzestrzeniało się po szkole, a dziewczynce coraz częściej dokuczano. – Stała się innym człowiekiem. Zmieniła się w inną osobę – mówi matka dziewczynki. – Nie mogła znieść tego wstydu. Wróciła do domu dwa tygodnie później i powiesiła się w szafie – dodaje ojciec 10-latki.

Rodzice Ashawnty Davis apelują do innych rodziców, aby przywiązywali większą uwagę do tego, jak czują się ich dzieci. – Chce, aby inni rodzice byli świadomi, że takie okropne rzeczy się zdarzają – mówi matka 10-latki.

Oświadczenie w sprawie wydała szkoła, do której uczęszczała dziewczynka. „To ogromna strata. Wszyscy, którzy potrzebują wsparcia psychicznego, otrzymają takowe. Nie tolerujemy żadnej formy znęcania się nad innymi w tej szkole. Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie uczniów jest dla nas najwyższym priorytetem i każdego dnia staramy się to zapewnić” – zaznaczono. Na koniec dodano, że „należy zwrócić uwagę na to, że wideo nagrane zostało już po godzinach lekcyjnych”.