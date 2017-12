USA uznały Jerozolimę za stolicę Izraela. Hamas mówi o „otwarciu bram piekieł”, papież Franciszek wyraża „głębokie zaniepokojenie”

Przy okazji ogłaszania swojej decyzji Donald Trump przyznał, że jego ruch może wywołać protesty i kontrowersje i wezwał do zachowania spokoju. Zdaniem prezydenta USA oznacza to „początek nowego podejścia do konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami”. Zastrzegł, że Stany Zjednoczone nie zajmują żadnego stanowiska ws. ostatecznego statusu Jerozolimy. Dodał też, że jest zwolennikiem dwupaństwowego rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie. Trump powiedział też, że nakazał Departamentowi Stanu przygotowanie przeniesienia amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy.

Część państw, np. Kostaryka czy Holandia, miały niegdyś swoje ambasady w Jerozolimie. Wszystko zmieniło się w 1980 roku, kiedy to Izrael uchwalił prawo, którym jednostronnie ustanawiał Jerozolimę swoją stolicą. Wówczas ONZ potępiło nielegalną aneksję wschodniej części miasta. W reakcji na to, wszystkie państwa przeniosły swoje ambasady do Tel Awiwu.

W 1995 roku prezydent Bill Clinton podpisał ustawę, która zakłada, że na władzach Stanów Zjednoczonych ciąży obowiązek przeniesienia ambasady USA do Jerozolimy. Zaznaczono jednak, że prezydent może odroczyć ten proces ze względów bezpieczeństwa narodowego.

Izrael uznał, że decyzja Trumpa to „historyczny przełom”. Premier Benjamin Netanjahu wezwał pozostałe kraje do przeniesienia swoich ambasad do Jerozolimy. W oświadczeniu zaznaczył, że jest bardzo wdzięczny Trumpowi.

Papież Franciszek komentując decyzję Donalda Trumpa wystosował „apel, by zobowiązać wszystkich do poszanowania statusu quo miasta, zgodnie z odpowiednimi rezolucjami ONZ”.

Decyzję nazwał „godną pożałowania” prezydent Francji Emmanuel Macron. Podkreślił, że „Francja jej nie aprobuje”.