Niepokojące wieści o zdrowiu Trumpa. Ten lek przyjmuje codziennie

Z uwagi na fakt, że Donald Trump jako 79-latek Donald Trump był najstarszym prezydentem rozpoczynającym kadencję, stan zdrowia polityka jest nieustannie pod lupą mediów.

„Wall Street Journal” twierdzi, że coraz częściej można dostrzec oznaki starzenia u amerykańskiego przywódcy, który m.in. przysypia na spotkaniach lub ma problemy ze słuchem. Sam Donald Trump stanowczo zaprzecza i zapewnia, że jest w doskonałej formie.

Stan zdrowia Trumpa pod lupą

W trakcie szczytu na Alasce z Władimirem Putinem, kamery wyłapały, że polityk miał mocno opuchnięte kostki. Aby uspokoić zaniepokojonych o stan zdrowia Donalda Trumpa, Karoline Leavitt wyjaśniła, że to skutek przewlekłej niewydolności żylnej.

Falę spekulacji podsycały fotografie polityka, na których fragment jego dłoni zamalowano korektorem, który u wyraźnie kontrastował z opalonym kolorem skóry prezydenta. Były też zdjęcia, na których Donald Trump miał na rękach widoczne plastry. W ten sposób chciał on ukryć siniaki, które pojawiły się na dłoni.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt tłumaczyła, że siniaki są niewielkie. Dodawała, że „siniaki mają związek z lekkim uszkodzeniem tkanek od częstych uścisków dłoni, a także stosowaniem aspiryny, która jest stosowana w ramach profilaktyki chorób układu krążenia”.

Trump ignoruje polecenia lekarzy. Codziennie bierze ten lek

W rozmowie z „Wall Street Journal” Donald Trump przekazał, że bierze codziennie 325 mg aspiryny. Jest to zwykła dawka brana w celach przeciwbólowych. – Mówią, że aspiryna jest dobra na rozrzedzanie krwi, a ja nie chcę gęstej krwi przepływającej przez moje serce. Chcę ładnej, rzadkiej krwi przepływającej przez moje serce – wyjaśnił prezydent Stanów Zjednoczonych.

Tym samym przyznał, że ignoruje polecenia lekarzy, którzy sugerowali jej zmniejszenie. W 2022 roku US Preventive Services Task Force oceniło, że codzienne przyjmowanie aspiryny przez osoby powyżej 60. roku życia nie ma żadnych pozytywnych skutków dla serca.

W tym samym wywiadzie Donald Trump przyznał, że ma problemy ze spaniem. „WSJ” zauważył, że polityk często wysyła do znajomych czy współpracowników wiadomości w nocy. Amerykański przywódca dodał, że „nie uprawia sportów i nie ćwiczy regularnie, ponieważ ćwiczenia są nudne”.

