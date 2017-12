Strzelanina w szkole w USA. Zginęło dwóch uczniów

Biuro szeryfa hrabstwa San Juan potwierdziło, że do strzelaniny w szkole Aztec High School doszło około 9 rano czasu lokalnego. Szkoła znajduje się około 180 mil na północ od Albuquerque. – W tej chwili odnotowano co najmniej tuzin zgłoszeń o rannych osobach – podał rzecznik departamentu szeryfa w rozmowie ze stacją telewizyjną Fox News. Na Facebooku organy ścigania zwróciły się do ludzi o „unikanie obszaru”.

„Szkoła jest zamknięta i trwa ewakuacja. Proszę unikać przebywania na tym obszarze. Rodzice mogą stawić się w pobliżu kościoła, aby odebrać swoje dzieci” – podano.

Z informacji BNL News wynika, że są ofiary śmiertelne strzelaniny. Podano ponadto, że strzelców jest dwóch i mają oni ze sobą broń automatyczną.

Z powodu strzelaniny służby sprawdziły wszystkie inne pobliskie szkoły. „Nie mamy powodu, aby sądzić, że w tym momencie istnieje jakiekolwiek zagrożenie w Farmington, ale podejmujemy wszelkie działania, aby zabezpieczyć nasze szkoły. Naszym głównym celem jest bezpieczeństwo uczniów” – podkreślono w oświadczeniu.