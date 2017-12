Pachnie czekoladą, wygląda dość makabrycznie.100-letni Czerwony Kapturek trafił na aukcję

Galeria:

100-letnie czekoladki trafiły na aukcję

Słodycze przez lata były własnością Eileen Margaret Elmes z Londynu, która uważała, że są „zbyt piękne, żeby je zjeść”. Urodzona w 1917 roku kobieta mówiła rodzinie, że otrzymała bombonierkę „między 1910 a 1914 rokiem”. – Czekoladki były dla niej tak wyjątkowe, że chciała, by inni ludzie mogli je zobaczyć. Poprosiła mnie, czy mógłbym coś z tym zrobić – mówił w wywiadzie dla BBC kuzyn zmarłej w 2007 roku kobiety. Po dekadzie od śmierci Eileen Margaret Elmes spadkobiercy zdecydowali się na sprzedaż niecodziennej kolekcji.

Słodycze trafiły do domu aukcyjnego Hansons Auctioneers. Jego przedstawiciele zapewniają, że choć łakocie nie wyglądają imponująco, to po otwarciu pudełka dało się wyczuć „zapach pysznej czekolady”. Liczące blisko 100 lat czekoladowe figurki zostaną sprzedane tuż przed świętami, 19 grudnia. Cena wywoławcza to 70-100 funtów.

W pudełku znajdują się cztery czekoladowe figurki przedstawiające Czerwonego Kapturka, dziecko w kołysce, żeglarza i damę w sukni. Zostały wykonane przez Jamesa Pascalla, byłego pracownika Cadburry, który miał własny sklep w pobliżu słynnej londyńskiej Oxford Street.