Przejmujące nagranie dręczonego w szkole chłopca. Gwiazdy zaoferowały mu wsparcie

Mama gnębionego przez rówieśników chłopca opublikowała w internecie nagranie, na którym widać jak nastolatek skarży się na to, że jest prześladowany przez kolegów. Zalewając się łzami chłopiec prosi swoich oprawców o to, żeby przestali się nad nim znęcać. – Śmieją się z mojego nosa. Nie mam przyjaciół. Wylewali na mnie mleko. To nie jest w porządku, każdy jest inny i nie powinno się za to nikogo karać. Wszyscy jesteśmy równi – dodał chłopiec.

Historia Keatona Jonesa poruszyła internautów na całym świecie. Na jego krzywdę nie pozostały obojętne również światowe gwiazdy. Aktorka Millie Bobby Brown znana ze „Stranger Things” , piosenkarz Justin Bieber, artystka Katy Perry oraz Mark Hamill z „Gwiezdnych Wojen” zaoferowali chłopcu wsparcie. Z kolei Mark Rufallo przyznał, że również padł ofiarą przemocy ze strony kolegów w dzieciństwie. – Trzeba mówić głośno o tego typu czynach i piętnować ich sprawców – podkreślił.