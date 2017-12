Tajemnicza śmierć małżeństwa miliarderów. Rodzina wydała oświadczenie

"Nasi rodzice podzielali entuzjazm do życia i zaangażowanie na rzecz swojej rodziny i społeczności" – podkreślono w oświadczeniu i dodano dalej, że to powinno uciąć plotki, które podawane są w mediach ws. śmierci małżeństwa. Dalej rodzina wezwała do "dokładnego, intensywnego i obiektywnego dochodzenia w sprawie", a także do tego, żeby media przestały pisać o przyczynach śmierci do czasu zakończenia dochodzenia.

Ciała małżeństwa znaleziono w piwnicy przez agenta nieruchomości. Bernard Sherman był założycielem i prezesem giganta farmaceutycznego Apotex, który sprzedaje leki na całym świecie. Był jednym z najbogatszych ludzi w Kanadzie i wybitnym filantropem.

Policja poinformowała w oświadczeniu, że nie było oznak włamania do nieruchomości. Lokalne media podały, że śledczy nie poszukują na razie żadnego podejrzanego w związku ze śmiercią małżeństwa. Rzecznik policji przekazał, że służby ratunkowe zostały wezwane na miejsce tuż przed południem w piątek. „Okoliczności ich śmierci wydają się podejrzane i w ten sposób je traktujemy” – poinformował Constable David Hopkinson.

Para niedawno wystawiła swój luksusowy dom w Toronto na sprzedaż, a ich ciała znalezione zostały przez agenta nieruchomości, który zjawił się tam, aby przygotować dom na oglądających.