Kilka zjawisk optycznych pojawiło się na niebie w tej samej chwili. „To prawdziwa magia”

Galeria:

Niezwykłe zjawiska pojawiły się na niebie niemal jednocześnie

Narciarze, którzy przebywali w miejscowości Vemdalen położonej w regionie Jamtland w Szwecji byli świadkami niezwykłego zdarzenia. Na niebie pojawiło się bowiem w tym samym czasie kilka zjawisk optycznych. Miłośnicy nart mogli zaobserwować m.in. krąg parheliczny, łuk styczny oraz słońca poboczne. Mimo tego, że nazwy te brzmią obco dla większości turystów, którzy przebywali w tym czasie w Skandynawii, niezwykły widok na niebie podbił ich serca.