W trakcie koncertu ukradł 53 telefony. Trudno uwierzyć, gdzie je chował

Złodziej ukradł na koncercie 53 telefony

22-letni Alin Marin obłowił się podczas koncertu Royal Blood, który odbywał się 18 listopada w Birmingham. Policja podaje, że mężczyzna zdołał ukraść od uczestników imprezy 53 smartfony, które następnie ukrył pod tzw. pianką. Mężczyzna został namierzony przez policjantów, którzy w cywilu dbali o bezpieczeństwo uczestników koncertu.

Pomysłowy złodziej, z pochodzenia Rumun, został zatrzymany krótko po zakończeniu występu. Funkcjonariuszom udało się odzyskać też wszystkie ukradzione telefony. Mężczyzna w grudniu stanął przed sądem i 18 grudnia skazano go na trzy lata więzienia.

Sierżant Julia Slater z West Midlands Police twierdzi, że ten przypadek powinien stanowić jasne przesłanie dla wszystkich osób o lepkich rękach – "przyjedźcie do Birmingham, a traficie do więzienia". Policja ostrzega też przed kieszonkowcami, których ofiarami często padają uczestnicy koncertów. – Wiele z tych telefonów zostało zabranych z kieszeni spodni, które uważane są za bezpieczne miejsce do noszenia wartościowych rzeczy – mówiła kobieta.