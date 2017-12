Wandale zniszczyli liczący 115 mln lat odcisk łapy dinozaura

Władze parku narodowego Bunurong Marine Park odkryli uszkodzone ślady Teropoda (podrząd dinozaurów z rzędu dinozaurów gadziomiednicznych; nazwa "theropod" oznacza stopa bestii – red.), gdy zabrali jedną z wycieczek szkolnych na spacer.

Odcisk łapy dinozaura w Australii znaleziono w 2006 roku. Miał około metr szerokości i został celowo pozostawiony w tamtym miejscu, aby odwiedzający mogli zobaczyć go w środowisku naturalnym. – To takie rozczarowujące – przekazał Brian Martin z parku narodowego. – Skała jest dość twarda, więc wygląda na to, że wandale kilkanaście razy uderzyli w nią młotkiem. Kawałki skały wokół krawędzi stopy zostały zniszczone – dodał.

Tożsamość winowajców i możliwy motyw pozostają nieznane, jednak służby uważają, że byli oni zaznajomieni ze śladem. Przez park narodowy, położony na wschód od Melbourne, wędrowało kiedyś co najmniej sześć różnych rodzajów mięsożernych dinozaurów.